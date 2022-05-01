Джолі у Львові – це дуже багато хімії, – Арестович про візит голівудської зірки в Україну
До Львова 30 квітня приїхала зірка Голлівуду Анджеліна Джолі. Таємний візит акторки прокоментував радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.
Джолі в Україну запросив голова ОП Андрій Єрмак. Про це Арестович заявив в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE", повідомляє 24 канал. Він наразі не знає наступного маршруту Джолі, однак якби й знав, то нікому не розповів би.
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Арестович відреагував на візит Джолі в Україну
Радник голови ОП зауважив, що в Росії звикли, що актори – це те ж саме, що повії. Керівництво країни-терористки не розуміє, як працює західний світ, з яким окупанти почали воювати.
Політика – це хімія. Вище керівництво може зовсім не мати того, що називається hard skills, тобто конкретними професійними навичками. 80% його часу – це soft skills, це комунікація. Комунікація – це хімія. Голлівудська зірка – це дуже і дуже багато хімії,
– зазначив Арестович.
Радник голови ОП додав, що варто уявити ситуацію, у якій Джолі приходить до будь-якого американського сенатора та просить про допомогу для українців. Водночас посадовець, звичайно ж, теж є живою людиною, яка дивилася "Містер та місіс Сміт", "Лару Крофт" чи інші фільми за участі голлівудської акторки.
"І вона йому каже: "Я подивилася в госпіталі на поранених дітей та солдатів, і вони мені сказали, що їм не вистачає гаубиць". І пускає велику гарну сльозу. В голосі – сльози, блимає віями та каже: "Сенатор, допоможіть! Я благаю вас, як жінка і як мати!". І чи сенатор відповість їй: "А не пішла б ти, Джолі. Ти – офіціантка."? Ні, звичайно", – зауважив радник голови ОП.
За його словами, сенатор спершу попросить фото для своїх онуків, які обожнюють голлівудську зірку, а потім запевнить, що українські діти будуть під захистом.
"А потім вона приїжджає до своїх друзів. А хто є друзями Анджеліни Джолі? Голлівудські зірки. Серед цих голлівудських зірок є багато голлівудських продюсерів, які розпоряджаються мільярдами доларів і складають економіку Сполучених Штатів, тож вони не можуть бути проігнорованими політичною елітою", – додав Арестович.
Він зауважив, що американці – люди практичні, тож вони не міряються, хто є актором чи офіціантом, а хто – силовиком чи імперським офіцером, який буцімто має більше влади. Натомість вони мислять категоріями прибутків: у кого більше прибутку, той і є впливовим.
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Коротко про приїзд Анджеліни Джолі в Україну
- Зірка Голлівуду Анджеліна Джолі підтримувала Україну з-за кордону, а 30 квітня приїхала до Львова особисто. Акторку помітили в одній з кав'ярень у Сихівському районі міста.
- Опісля вона поїхала до Головного залізничного вокзалу Львова. Там акторка зустріла пасажирів евакуаційного потяга з Покровська.
- У той час, коли вона була на вокзалі, у Львові розпочалася повітряна тривога. Тому Джолі була змушена разом з іншими людьми бігти в укриття.
- Також акторка поспілкувалась з дітками, які постраждали від ракетного удару росіян по вокзалу Краматорська, відвідала школу-інтернат та зустрілась з волонтерами.
- Візит Джолі неабияк привернув увагу українців, тож у мережі з'явилися десятки мемів та дописів.
- Ролик з американською акторкою у "Львівських круасанах" зняла українська журналістка Майя Підгорецька. Вона розповіла деталі зустрічі з кінозіркою.
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