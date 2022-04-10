Джонсон добирався до Києва залізницею: фото та відеозвернення британського прем'єра

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня відвідав Київ з офіційним візитом. Глава британського уряду з Польщі до української столиці їхав залізницею.

Також Борис Джонсон записав відеозвернення для усіх українських залізничників. Політик наголосив на підтримці України та згадав про трагедію на вокзалі у Краматорську.

Зауважте Цей візит назвуть історичним, ми стали оборонно сильнішими, – Сибіга про приїзд Джонсона

Борис Джонсон у потязі Укрзалізниці

Прем'єр-міністр Великої Британії подякував українським залізничникам за їхню працю. Глава британського уряду відзначив і те, що в нас працівників Укрзалізниці називають "залізними людьми".

Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною професією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії,

– заявив Джонсон.

Також глава британського уряду висловив співчуття українцям через їхні втрати та наголосив, що він подумки у Краматорську, де окупанти цинічно обстріляли залізничний вокзал.

Звернення Джонсона до залізничників: дивіться відео

Цікаво – Зеленський та Джонсон пройшлися центром Києва: дивіться відео