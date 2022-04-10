Джонсон добирався до Києва залізницею: фото та відеозвернення британського прем'єра
Джерело:Укрзалізниця
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня відвідав Київ з офіційним візитом. Глава британського уряду з Польщі до української столиці їхав залізницею.
Також Борис Джонсон записав відеозвернення для усіх українських залізничників. Політик наголосив на підтримці України та згадав про трагедію на вокзалі у Краматорську.
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Борис Джонсон у потязі Укрзалізниці
Прем'єр-міністр Великої Британії подякував українським залізничникам за їхню працю. Глава британського уряду відзначив і те, що в нас працівників Укрзалізниці називають "залізними людьми".
Я чув, що вас тут називають "залізні люди". Це, звісно, пов'язано з вашою залізничною професією, але водночас відображає і ваш дух, справжній український дух, який українці демонструють у спротиві жахливій агресії,
– заявив Джонсон.
Також глава британського уряду висловив співчуття українцям через їхні втрати та наголосив, що він подумки у Краматорську, де окупанти цинічно обстріляли залізничний вокзал.
Звернення Джонсона до залізничників: дивіться відео
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