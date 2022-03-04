Росія вторглася в Україну, за що вже страждає від дії нових жорстких санкцій. Проте Україна, як і її партнери, хочуть збільшити тиск на путінський режим.

Сторони закликали Росію надати гуманітарний доступ в Україні

Президент Туреччини Реджеп Ердоган та прем'єр Великої Британії провели зустріч. Вони обговорили війну Росії проти України.

Варте уваги В мене немає питань до Ердогана, він один з гарантів безпеки, – Зеленський

Лідери обох країн вкотре засудили дії російського агресора.

Повідомляється, що Джонсон та Ердоган наголосили на важливості повного міжнародного засудження дій Росії в Україні.

Також вони заявили про необхідність надання Росією термінового гуманітарного доступу в Україні.

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