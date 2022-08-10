"Не можна допустити втоми Заходу від війни": Джонсон і Макрон обговорили допомогу Україні
Джерело:CNN
Борис Джонсон та Еммануель Макрон обговорили війну в Україні. Лідери Великої Британії та Франції домовилися допомагати нашій державі стільки, скільки буде потрібно.
Деталі розмови президента Франції та прем'єра Великої Британії
Розмова політиків відбулася 9 серпня у телефонному форматі. Макрон та Джонсон заявили, що допомога їхніх країн українським військовим "вносить значний вплив" у протистоянні росії.
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Вони погодилися з тим, що зусилля Великої Британії та Франції з підготовки та оснащення українських військ мали значний вплив на війну,
– мовиться у повідомленні.
Лідери наголосили на важливості недопущення втоми Заходу від війни в Україні.
Джонсон та Макрон також обговорили інші питання. Зокрема продовольчу кризу, яка виникла через російську агресією проти України.
Зеленський говорив з Макроном
На початку серпня з французьким президентом полікувався український лідер Володимир Зеленський. Розмова президентів тривала близько 1,5 години. В Офісі Президента наголосили, що вона була предметною. Зеленський розповів колезі про ситуацію на фронті, теракт росії в Оленівці та інші важливі новини.
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Лідери обговорили безпекову співпрацю, допомогу Франції, потребу в сучасному озброєнні, макрофінансову підтримку та повоєнну відбудову України. Зеленський також запросив Макрона взяти участь в онлайн-саміті Кримської платформи.
До теми дивіться відео про поїздку Макрона в Україну: