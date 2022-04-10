Джонсон мав інформацію, що канцлер Австрії привіз пропозиції від Путіна, – Магда

Борис Джонсон та Карл Негаммер 9 квітня відвідали Київ. Можливо, прем'єр-міністр Великої Британії терміново приїхав в Україну, аби почути пропозиції від Росії, які привіз канцлер Австрії.

Про це в ефірі 24 каналу заявив директор Інститут світової політики Євген Магда.

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"Я припускаю, що Борис Джонсон терміново приїхав в Україну, бо в нього була інформація про те, що канцлер Австрії привіз якісь пропозиції від Путіна для Зеленського", – зазначив Магда.

Він додав, що вже найближчими днями федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер відвідає Москву, що підтверджує припущення Магди.

Натомість Борис Джонсон відвідав Україну, аби вислухати пропозиції від Росії і висловити свою позицію щодо них, пояснив директор Інститут світової політики.

Очевидно, що британський прем'єр Джонсон вирішив сказати у цьому своє власне слово, інакше б не було такого термінового візиту,

– підкреслив Магда.

За його словами, існує також узгоджена позиція Сполучених Штатів Америки та Великої Британії. США делегували Великобританії велику частину відповідальності за європейську безпеку.

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