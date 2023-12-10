У Консервативній партії Британії бунт: міркують над поверненням Джонсона у крісло прем'єра

У Великій Британії не виключають, що на посаду прем'єр-міністра може повернутися Борис Джонсон. Так, у Консервативній партії назріває бунт, внаслідок якого крісло під Ріші Сунаком може серйозно похитнутися.

Журналісти поспілкувалися з кількома депутатами-консерваторами. Вони вважають, що єдиний спосіб врятувати партію від поразки на виборах – повернути колишнього прем'єра Бориса Джонсона.

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Консерватори втрачають позиції

Згідно з соціологічними дослідженнями, на майбутніх виборах у 2025 році лейбористи можуть отримати вдвічі більше голосів. Мовиться про 41 – 45% для лейбористів і 22 – 29% для консерваторів.

Один із представників популістської партії Reform UK Найджела Фараж зауважив, що через 6 – 8 тижнів матимемо в опитуваннях понад 15%, а торі почнуть опускатися нижче 20%.

У цей момент від п'яти до десяти депутатів зрозуміють, що гра закінчена, і перейдуть до нас. Тоді гра буде закінчена. Це буде останній уряд на нашій пам'яті, де торі мають більшість. Ми їх знищимо,

– наголосив він.

Варто розуміти, що на популярність популістів Фаража активно реагують партійні донори. Так, ця партія відразу ж отримала 100 тисяч фунтів від однієї з компаній. Зауважимо, що вона за 20 років перерахувала торі 640 тисяч фунтів стерлінгів.

Водночас варто розуміти, що досі Бориса Джонсона не повернули на посаду лише через те, що в нього відсутній мандат. Також йдеться про те, що заміна Ріші Сунака на іншого політика з Палати громад "швидше погіршить, ніж поліпшить" ситуацію.

Сам Джонсон має шанси повернутися до британського парламенту. Але для цього хтось має поступитися йому місцем. Після цього знадобиться зібрати 53 підписи під листом, в якому висловлюють недовіру Ріші Сунаку. Є також інший варіант. Тимчасовим прем'єром можуть призначити соратницю колишнього прем'єра Пріті Пател.

Джонсон і Україна

За час свого прем'єрства Борис Джонсон став справжнім хорошим другом для нашої країни. Він був серед тих перших політиків, котрі після початку повномасштабного вторгнення кинулися допомагати Україні оборонятися від Росії.

Щойно Борис Джонсон покинув пост прем'єра, він неодноразово критикував свого наступника – Ріші Сунака. Також перепадало партнерам. За словами колишнього прем'єра, Велика Британія повинна терміново надавати необхідну Україні зброю.

У жовтні він спілкувався з українськими журналістами в ефірі телемарафону. Він зазначив, що усе ще залишається русофілом. А на питання, яким буде майбутнє Росії, він зазначив, що "має значення, яким буде майбутнє України".

Це країна, на яку напали. Українці – ті, хто потребує нашої підтримки. Україна має бути вільною і Україна має бути незалежною. Україна має обирати власну долю,

– наголосив експрем'єр Британії.

Тоді ж він припустив, що до війни в Ізраїлі Росія не має стосунку. А також наголосив, що не можна давати світу можливості перевести фокус з нашої держави.