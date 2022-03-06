Джонсон після розмови із Зеленським формує нову стратегію оборонної допомоги Україні

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном. Сторони обговорили оборонну допомогу Україні.

Зеленський і Джонсон обговорили потреби ЗСУ

Повідомляється, що сторони обговорили потреби ЗСУ. Йдеться про оборонне озброєння для української армії.

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Лідери обговорили невідкладні потреби Збройних Сил України і прем'єр-міністр зобов'язався працювати з партнерами для подальшого забезпечення оборонним обладнанням,

– йдеться у заяві на сайті уряду Британії.

Окрім того, Зеленський і Джонсон обговорили гуманітарну ситуацію в Україні та санкції проти Росії, які завдають удару "по самому серцю путінської воєнної машини".

Зокрема, йшлося про заклик до інших країн зробити подальші дії з відключення Росії від SWIFT.

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