Джонсон побоюється, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю

10 березня 2022 , 21:04
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Джерело:

CNN

Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні. Британський прем'єр зазначив, що держава-агресорка вже говорить про це, щоправда, приписуючи наявність цієї зброї Заходу.

Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що розмови, які лунаю про хімічну зброю – "прямо зі сценарію Росії".

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Автор: Наталія Пристанська