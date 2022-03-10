Джонсон побоюється, що Росія може застосувати в Україні хімічну зброю
10 березня 2022 , 21:04Читать новость на русском
Джерело:CNN
Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні. Британський прем'єр зазначив, що держава-агресорка вже говорить про це, щоправда, приписуючи наявність цієї зброї Заходу.
Прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що розмови, які лунаю про хімічну зброю – "прямо зі сценарію Росії".
Читайте також Росія готує провокації після фейків про "хімічну зброю" в Україні, – Білий дім
Доповнюємо новину...