Джонсон пообіцяв Зеленському накласти на Росію "максимальні економічні санкції"

Володимир Зеленський провів чергову розмову Борисом Джонсоном. Прем'єр-міністр Великої Британії пообіцяв запровадити "максимальні економічні санкції" щодо Росії.

Джонсон подякував українському президенту за звернення до Палата громад Великої Британії. Вони говорили про новий удар для Росії.

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"Я інформував Зеленського про наші нові жорсткі санкції проти режиму Путіна. Ми посилимо їх, щоб накласти на Росію максимальні економічні втрати", – зазначив Джонсон.

Також прем'єр Британії наголосив, що вони посилять військову підтримку України.

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