Джонсон попередив, що піде у відставку, якщо доведеться зупинити підтримку України

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що питання України є принциповим для нього. Він не відмовиться від своїх поглядів.

Борис Джонсон наголосив, що поразка у допомозі Україні може навіть стати причиною його відставки. Він назвав це питанням моралі.

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"Якби мені сказали, що ми повинні відмовитися від української справи, тому що вона ставала надто складною, а вартість підтримки цього народу є надто великою з погляду інфляції, економічної шкоди, я б визнав, що програв дуже важливу суперечку, і я б пішов", – розповів прем'єр-міністр.

Він додав, що наразі не бачить такої ситуації. За словами Джонсона, він має розрізняти важливу й безпідставну критику.

На межі відставки

У Великій Британії вже була спроба відправити Джонсона у відставку, але депутати не висловили йому недовіру. Відтак політик отримав імунітет ще на рік.

Причиною голосування щодо відставки було те, що прем'єр-міністр під час пандемії у травні 2020 року взяв участь у вечірці. Фотографію оприлюднили журналісти. На ній видно, що політик з дружиною та іншими людьми сидить в саду.

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Візит до України

Джонсон вже вдруге з початку повномасштабного вторгнення відвідав Київ. Володимир Зеленський 17 червня зустрівся з ним у Маріїнському палаці. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що лідери обговорили постачання важкої зброї та систем ППО. Також поспілкувалися на такі теми:

економічна підтримка України;

санкційний тиск на Росію;

гарантії безпеки для України;

виплата репарацій Росією за завдані збитки нашій державі.

Крім цього, Джонсон запропонував підготовку для Збройних Сил України у Великій Британії. Навчання зможуть пройти тисячі українських солдатів.

"Коли українські солдати запускають британські ракети на захист суверенітету вашої країни, вони роблять це і на захист тих самих свобод, які ми вважаємо зрозумілими",– сказав Джонсон.

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