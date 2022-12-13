Джонсон послухав трек "Добрий день everybody": реакція політика дуже потішна

Експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон нарешті почув легендарний трек "Добрий день everybody". У мережі поширили відео з реакцією політика у той момент.

Для українців цей трек дуже полюбився, вочевидь для його героя Бориса Джонсона – теж. Принаймні, реакція політика дуже потішна.

Увага Як Борис Джонсон увійшов в історію України і чому його так полюбили українці

Дали послухати пісню Борису Джонсону українські представники під час зустрічі з політиком. Зустріч була неформальною, українська парламентська делегація запитала у експрем'єра, чи чув він себе у цій пісні і чи подобається йому.

Реакція Бориса Джонсона на хіт

Джонсон ритмічно вистукував у такт та намагався зрозуміти суть тексту, а коли почув себе, а саме своє привітання "Добрий день everybody", почав щиро сміятись.

Тож, політик тепер знає що в Україні існує про нього пісня і, схоже, що йому дуже подобається!

Борис Джонсон також розповів українській делегації, що про нього є ще один трек у виконанні stormzy, але український хіт йому теж дуже до душі.

Він навіть знав, коли сказати "Слава Україні", тож політику точно сподобалась пісня і він розуміє, наскільки важливою є підтримка українського духу.

Джонсон знову перейшов на українську та привітав з Різдвом

Представниця України у ПАРЄ, харків'янка Марія Мезенцева, що також була на зустрічі, опублікувала ще одне відео з Борисом Джонсоном, у якому політик висловив захоплення сміливістю харків'ян та привітав зі святами.

Привіт, це Борис Джонсон! Просто кажу сміливим людям з Харкова, як сильно ми захоплюємося вами у Великобританії і як чудово було бачити той шлях, коли так багато територій Харківської області було звільнено. Дякую за ваш героїзм. Сподіваюся, що з вами все гаразд. Бажаю вам щасливого Різдва,

– сказав він.

Після чого Борис Джонсон перейшов на українську мову, додавши: "З Різдвом!".

Чому українці так полюбили Бориса Джонсона

Борис Джонсон став першим лідером "Великої сімки", який навідався в Київ від початку повномасштабної війни. Тоді він підтвердив, що Велика Британія допомагатиме Україні усім, чим зможе, й дав іншим світовим лідерам чіткий сигнал про те, як потрібно діяти.

Політик неодноразово підбадьорював українців, аби ті не падали духом і продовжували боротьбу.

І робив це не лише на слові, а й на ділі. За його прем'єрства Велика Британія визначила шлях міцної підтримки України у війні проти Росії і продовжує тримати цей курс.

Своєю чергою український народ та влада щиро вдячні британцям і, зокрема, Борису Джонсону.

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