Допомога Україні й Ізраїлю від США: демократи сказали, чи підтримають ідею спікера Джонсона

Спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував ідею щодо окремих законопроєктів, що міститимуть допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Журналісти The Hill наголосили, що демократи в Палаті представників США готові прийняти ідею спікера Майка Джонсона. Водночас це може статися лише за низки умов.

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Демократи висловилися про ідею спікера Джонсона

У виданні наголосили, що лідери демократів у Палаті представників продемонстрували готовність підтримати ініціативу спікера, але лише за умови, що вона включатиме ключові елементи з сенатського законопроєкту, які передбачають допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Головне – це зміст законопроєкту. Зміст має значення,

– зауважив член Палати представників демократ Піт Агілар.

Він уточнив, що після оприлюднення Джонсоном конкретних деталей свого плану низка відомих демократів, включаючи голів комітетів з питань розвідки, закордонних справ та асигнувань, проведуть ретельний аналіз чотирьох законопроєктів. Цей крок вважається необхідним для того, щоб документи відповідали критеріям і "пройшли тест на зміст".

"Якщо ці люди вкажуть, що зміст законопроєкт, про які ми говоримо, відповідає цьому тесту, щоб допомогти Україні, допомогти нашим союзникам, надати гуманітарну допомогу, тоді демократи Палати представників та команда лідерів працюватимуть над тим, щоб знайти відповідний процес для реалізації", – наголосив член нижньої палати Конгресу.

Крім того, членкиня Демократичної партії в Палаті представників Кетрін Кларк поділилася оптимізмом щодо можливої домовленості між конгресменами про зміст законопроєктів.

Попри це, конгресмен-демократ Тоні Карденас висловив занепокоєння щодо пропозиції Джонсона розв'язувати різні питання окремими законопроєктами.

Я не думаю, що це добре. Я думаю, що вони збираються залишити нас напризволяще з деякими ініціативами. Нам потрібен комплексний законопроєкт,

– розповів він.

5 голів комітетів у Палаті представників підтримали ідею

Скоординувавши зусилля, п'ятеро представників Республіканської партії висловили свою підтримку пропозиції спікера Джонсона щодо ухвалення всеосяжного додаткового закону про національну безпеку.

Серед них були:

голова Комітету з питань асигнувань Палати представників Том Коул;

голова підкомітету з питань оборони Палати представників Кен Калверт;

голова Комітету з питань збройних сил Палати представників Майк Роджерс;

голова Комітету у закордонних справах Палати представників Майкл Маккол;

голова Постійного спеціального комітету з питань розвідки Палати представників Майк Тернер.

"Немає нічого, що було б приємніше нашим супротивникам більше, ніж якби Конгрес не ухвалив важливу допомогу національній безпеці. Спікер Джонсон розробив план, який посилить інтереси національної безпеки США в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", – зазначили голови комітетів.

Республіканці наголосили, що у них немає вільного часу, коли "йдеться про нашу національну безпеку". Зокрема, голови комітетів закликали ухвалити цей пакет допомоги цього тижня.