Джонсон розглядає можливість приїхати у Київ, – ЗМІ
Джерело:Daily Mail
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розглядає можливість поїздки до Києва, щоб продемонструвати підтримку Україні у повномасштабній війні, яку розв'язала Росія.
Повідомляється, що прем'єр-міністр попросив чиновників вивчити доцільність та цінність поїздки в українську столицю для переговорів із президентом Володимиром Зеленським.
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При цьому співробітники служби безпеки нібито сильно нервуються через таку перспективу.
Наразі прем'єр визначає доцільність поїздки
Джерела в Вайтголлі повідомляють, що пан Джонсон хоче виконати свій план, якщо він виявиться корисним.
Якщо відкинути міркування безпеки, які є дуже значними, питання полягає в тому, чи зможете ви добитися чогось більшого при особистому візиті, чи це буде просто демонстрація солідарності, і чи достатньо цієї причини,
– повідомили джерела видання.
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