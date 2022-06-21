Джонсон розуміє, що НАТО не працює як союз, – Піонтковський

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував президенту України Володимиру Зеленському створити новий міжнародний альянс, який протистоятиме Росії та стане альтернативою ЄС.

У британського прем'єра на це є свої причини. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Чому Джонсон хоче створити новий військовий союз? Він розуміє, що НАТО не працює як союз,

– вважає публіцист.

Заради справедливості він додав, що окремі країни надають величезну допомогу Україні. Однак організація, яка працює під призмою консенсусу не може буде ефективною.

"Є як мінімум чотири країни, які більше співчувають Росії, ніж Україні. Це Франція, Німеччина, Італія та Угорщина, якою керує бандит із "шайки" Могилевича", – додав Піонтковський.

Закрити небо над Заходом України

Екскерівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козєй заявив, що Варшава може взяти на себе протиповітряну оборону над західними областями України. Це станеться у тому випадку, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони з Польщею.

Військовий експерт Олег Жданов 24 каналу повідомив, що вважає такий сценарій допомоги не ймовірним. На його думку, це тільки політична заява, яка не буде втілена для захисту нашої держави. Він пояснив, що інакше виникне ситуація, коли російську ракету буде збивати польська протиракетна оборона.

Разом з тим, російський правозахисник Марк Фейгін переконаний, що такий варіант розвитку подій видається доволі реальним.

Нагадаємо, що генсек НАТО раніше наголошував, що Захід повинен зробити все, щоб Києву не довелося йти на територіальні поступки. Він зазначив, що мир в Україні можливий, але питання полягає у його ціні. На його переконання, Захід теж платить ціну, тому що підтримує Україну та має економічні збитки від санкцій проти Росії.

Водночас на адресу НАТО від початку повномасштабної російської агресії дедалі частіше лунає критика. Польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що НАТО допомагає Україні недостатньо. Глава уряду Польщі закликав усі держави робити набагато більше, зокрема у постачанні Україні зброї та артилерії.

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