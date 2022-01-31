Джонсон скасував візит у Японію через можливе вторгнення Росії в Україну, – ЗМІ

Британський прем'єр Борис Джонсон скасував поїздку до Японії, яка була запланована на середину лютого. Усе через можливе вторгнення Росії в Україну.

Інформацію про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вирішив наразі не їхати в Японію, видання повідомляє з посиланням на кілька джерел в японському уряді.

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Джонсон скасував візит у Японію

Борис Джонсон мав у середині лютого приїхати в Японію для переговорів із прем'єр-міністром країни Фуміо Кісідою. Однак джерела повідомляють, що британський уряд скасував цей план.

За інформацією видання, підготовку візиту скасували через зростання напруженості щодо України та скандал з вечірками, які порушували коронавірусні правила.

Водночас генеральний секретар японського уряду Хірокадзу Мацуно 31 січня взагалі заперечив повідомлення про організацію візиту Джонсона.

До слова, якби Джонсон приїхав до Японії, це був би його перший візит у країну з моменту вступу на посаду у 2019 році.

Поїздка Джонсона в Україну: що відомо

Раніше стало відомо, що британський прем'єр вже незабаром відвідає Україну. Джонсон сподівається зміцнити дипломатичні зусилля з Києвом.

Після цього політик проведе телефонну розмову з Володимиром Путіним.

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