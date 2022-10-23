Джонсон відмовився боротися за посаду прем'єра та лідера Консервативної партії

Борис Джонсон відмовився боротися за посаду прем'єра. Він наголосив, що має що запропонувати, однак наразі – невідповідний час.

Джонсон наголосив, що наразі продовжувати боротьбу за прем'єрське крісло – неправильно. Не можна ефективно працювати, якщо немає об'єднаної партії у парламенті.

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Окрім того, Джонсон пообіцяв, що підтримає того, хто досягне успіху.

Джонсон проводив переговори з Ріші Сунаком – лідером виборчої кампанії

Щоб балотуватися на посаду лідера Консервативної партії, Джонсону необхідно було набрати 100 голосів. За чутками, станом на 23 жовтня свою підтримку йому засвідчили лише 59 депутатів. Хоча раніше ЗМІ повідомляли, що необхідна кількість голосів вже є. Тим часом сам Джонсон заявив, що отримав 102 голоси та "подолав дуже важкий бар'єр".

Напередодні ухвалення рішення Джонсон провів переговорив з Ріші Сунаком, якого вже назвали лідером виборчої кампанії. ЗМІ повідомили, що політики до темної ночі обговорювали можливе об'єднання сил.

Стівен Свінфорд – політичний редактор видання The Times – заявив, що Джонсон та Сунак не змогли укласти жодної угоди.

Після відставки Ліз Трасс з посади прем'єрки Великої Британії Джонсон перервав свою відпустку на Карибах та терміново повернувся до Лондона.

Тим часом Сунак має намір боротися за посаду.

"Відставка Ліз Трасс – драматична історія"

Борис Джонсон – великий друг України – оголосив про свою відставку з крісла прем'єра і голови Консервативної партії ще 7 липня 2022 року. Ця звістка неабияк засмутила українців, які були вдячні Джонсону за підтримку України у її боротьбі з російськими окупантами.

Новою прем'єркою стала Ліз Трасс. Водночас вона перебувала на посаді лише упродовж 6 тижнів. Трасс наголосила, що не може реалізувати мандат, який їй довірили.

Трасс зауважила, що обійняла посаду "у часи великої економічної та світової нестабільності". Як прем'єрка Трасс декілька разів спілкувалася телефоном з президентом Володимиром Зеленським.

Дмитро Кулеба – глава МЗС України – назвав відставку Трасс "драматичною історією". Міністр висловив припущення, що "склалися якісь внутрішньопартійні баланси".

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