Джонсон відреагував на результати голосування за вотум довіри до нього

Більшість депутатів підтримали британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона й 211 голосами висловили йому вотум довіри. Лідер уряду Великої Британії відреагував на результати голосування.

Джонсон зауважив, що він задоволений таким рішенням депутатів. За його словами, тепер британський уряд зможе дискутувати винятково про речі, які турбують народ Великої Британії, а не про внутрішні чвари політиків.

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Реакція Джонсона на результати голосування щодо вотуму довіри до нього

Борис Джонсон подякував своїм колегам за підтримку. Він наголосив, що все, що потрібно британському уряду наразі, то це об'єднатися. І саме зараз хороший момент для того, щоб "залишити позаду" суперечки всередині Консервативної партії, які останні місяці виникали з приводу його керівництва.

Це означає, що як уряд ми можемо рухатися далі і зосередитися на промовах, які, на мою думку, справді важливі для людей. Я вдячний колегам та тій підтримці, яку вони мені надали. Що нам потрібно зробити зараз, то це об'єднатися як уряд та партія,

– сказав Джонсон.

На запитання, що він думає про те, що 148 депутатів-консерваторів проголосували проти нього, Борис Джонсон відповів, що вважає це "дуже добрим результатом". Він нагадав, що коли вперше балотувався на посаду лідера партії Торі, то не отримав такої великої підтримки, як 6 червня.

Чому парламентарії хотіли відсторонити Джонсона

Консерватори пояснюють, що втратили віру до нинішнього прем’єр-міністра країни Бориса Джонсона після того, як дізнались про вечірку з його участю під час пандемії у травні 2020 року. Тоді разом з Джонсоном була його дружина. Прем'єр вибачився за свій вчинок, але листи від нардепів за призначення голосування про вотум недовіри продовжували надходити.

Днями стало відомо, що британські парламентарії зібрали достатню кількість офіційних листів із проханням провести вотум довіри для Джонсона.

Вже 6 червня депутати Великої Британії провели голосування. В результаті 211 людей підтримали свого прем'єра, ще 148 висловили недовіру. За результатами голосування випливає, що чинному главі уряду Британії не довіряють понад 40% депутатів його ж партії. Але Джонсон каже, що задоволений такою підтримкою.

Зауважимо, що міністерка закордонних справ Ліз Трасс підтримувала Джонсона і до оголошення вотуму довіри. Після голосування вона вчергове підтримала главу британського уряду й наголосила, що настав час братися за роботу.

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