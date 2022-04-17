Джонсон їде з візитом до Індії: говоритиме зокрема про Україну

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідає Індію. Однією з головних тем, яка передбачена у програмі зустрічі, є ставлення Індії до війни в Україні.

Вже на найближчому тижні Джонсон зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Мод. Окрім України, вони говоритимуть про оборонне, дипломатичне та економічне партнерство двох країн.

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Серед геополітичних питань, прем'єри обговорять також війну в Україні та ставлення до неї Індії.

Нагадаємо, що Індія планує збільшити експорт до підсанкційної Росії на 2 мільярди доларів. Крім того, раніше країна утрималася під час голосування за виключення Росії з Ради ООН з прав людини та не запровадила санкції.

Угода про вільну торгівлю

Після початку повномасштабної війни в Україні, Індія збільшила обсяги постачання російської нафти, яку країна-агресорка запропонувала купувати за зниженою ціною.

Борис Джонсон також домагатиметься прогресу в переговорах щодо Угоди про вільну торгівлю. Її Великобританія сподівається укласти в рамках своєї стратегії після Brexit.

Як пояснили в офісі прем'єра Великобританії, така торгова угода має збільшить загальний обсяг торгівлі держави до 28 мільярдів фунтів стерлінгів – 36,5 мільярда доларів – на рік до 2035 року.

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