Джонсон залишається: британським депутатам забракло голосів, щоб висловити недовіру прем'єру

Британські депутати не змогли висловити недовіру прем'єру Борису Джонсону. Таким чином глава уряду Великої Британії отримав імунітет на рік.

Вотум довіри чинному прем'єру Британії висловили 211 депутатів. Проти виступили 148.

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Результати таємного голосування оголосила Палата громад парламенту Британії. Як повідомив глава консервативного комітету 1922 року Грем Бреді, загалом проголосували 359 депутатів. Не було жодного зіпсованого бюлетеня.

Голоси розподілилися так:

211 – підтримали Джонсона .

148 – висловили недовіру.

Проте, варто зазначити, що, за результатами голосування, чинному главі уряду Британії не довіряють понад 40% депутатів його ж партії.

Промова Джонсона перед голосуванням

Джонсону потрібна була підтримка простої більшості, тобто щонайменше 180 депутатів. Політику вдалося нею заручитися, але він був досить близьким до вотуму недовіри – його критикам забракло лише 32 голоси.

Перед голосуванням Борис Джонсон сказав, що він радіє, що голосування нарешті відбулося, оскільки воно дає "шанс покласти край зосередженню ЗМІ на керівництві Консервативної партії". Він пообіцяв гарантувати, що Велика Британія продовжує використовувати свободи Brexit.

Прем'єр-міністр заявив, що під його керівництвом консерватори можуть розкрити потенціал цієї країни, і закликав депутатів відмовитися від танців під дудку ЗМІ.

Я знову приведу вас до перемоги, а переможцями будуть люди цієї країни,

– підсумував він.

Чому прем'єрське крісло Джонсона похитнулося

Консерватори кажуть, що втратили віру до Бориса Джонсона після того, як дізнались про вечірку з його участю під час пандемії. Мовиться про події травня 2020 року. Тоді компанію йому склала його дружина.

Варто зазначити, що прем'єр вибачився за свій вчинок. Листи за призначення голосування про вотум довіри консерватори надсилали в конфіденційному порядку.

Зазначимо, що політики, лояльні до прем'єра, вже запевнили його в солідарності. Міністерка закордонних справ Ліз Трасс повідомила, що Борис Джонсон має 100% підтримку. Вже після голосування вона вчергове підтримала Джонсона, зазначивши, що настав час братися за роботу.

У резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт раніше казали, що голосування – це шанс припинити тривалі спекуляції та дозволити уряду рухатись далі.

Додамо, що Джонсон мав пропорційно нижчий рівень підтримки, ніж Тереза Мей, коли їй було висловлено вотум довіри у 2018 році. До кризи та висловлення вотуму довіри Мей призвів контроверсійний проєкт договору про Brexit, який британський уряд схвалив 15 листопада. Після цього рішення кабінет залишили кілька його членів, зокрема британський міністр з питань Brexit Домінік Рааб.

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