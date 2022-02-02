Джонсон записав відео про підтримку України за підсумками візиту в Київ

Борис Джонсон після візиту до Києва записав відео, в якому висловив підтримку Україні. Він розповів про постачання озброєння та роботу над новими санкціями проти Росії.

Ролик оприлюднили 2 лютого на офіційній сторінці британського прем'єр-міністра у соцмережах.

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На кадрах видно моменти з візиту Бориса Джонсона, його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, відвідин Софійського собору. Він також записав декілька слів на вулицях Києва.

Дуже важливо для світу, для України, і для Росії в першу чергу, щоб не сталося нового вторгнення, щоб Путін не зробив цей катастрофічний прорахунок,

– сказав політик.

Водночас прем'єр-міністр нагадав, що Велика Британія надає Україні економічну підтримку, постачає оборонне озброєння, а також разом із союзниками працює над новими санкціями проти Росії.

Візит Джонсона до Києва: коротко

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва у вівторок, 1 лютого. Візит стався на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Він розповів про підготовку пакета санкцій, які введуть "як тільки нога російського солдата вступить на українську землю". Окрім цього, політик відзначив, що біля кордонів нашої держави зосереджена найбільша кількість російських військ за всі роки.

Володимир Зеленський відзначив потужну підтримку Великої Британії та подякував Лондону.

Текст публікації Бориса Джонсона:

Ми підтриимуємо український народ, суверенітет і територіальну цілісність України.