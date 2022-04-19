Джонсон заявив, що довгострокова мета НАТО – посилення України, щоб уникнути нового вторгнення

Борис Джонсон заявив, що довгострокова мета НАТО – посилення України, аби уникнути нового вторгнення. В офісі Президента відреагували.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що це – заява союзника України. На цьому також постійно наголошує президент Володимир Зеленський.

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Єрмак наголосив, що саме про посилення України до такого рівня говорить президент, коли заявляє про необхідність більшої кількості озброєнь для протистояння Росії.

Важливі слова прем'єр-міністра Великої Британії Джонсона після відеопереговорів лідерів країн НАТО. За його словами, довгостроковою метою НАТО має стати посилення і зміцнення України до такого рівня, щоб нове вторгнення Росії стало неможливим,

– заявив Єрмак.

Також у великодньому зверненні Джонсон заговорив українською. Політик наголосив, що для українського народу послання Христа про надію, тріумф життя над смертю та добра над злом цьогоріч значить більше, ніж будь-коли раніше.

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