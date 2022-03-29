Борис Джонсон заявив, що угоди про припинення вогню в Україні буде недостатньо для скасування санкцій проти Росії. Необхідно тиснути, аби країна-окупантка повністю змінила курс.

Відповідну заяву прем'єр-міністра Великої Британії журналістам передав його речник. Джонсон налаштований рішуче.

Зауважте Байден обговорить ситуацію в Україні з лідерами Великої Британії, Італії, Франції та Німеччини

Прем'єр-міністр сказав, що саме припинення вогню не стане причиною для зняття санкцій Великої Британії з Росії. Він сказав, що тиск на Путіна необхідно посилити, щоб Росія повністю змінила курс,

– розповів речник.

Володимир Зеленський та Борис Джонсон 28 березня провели телефонну розмову. Її темою стали підтримка України та посилення санкцій проти Росії.

Джонсон порівняв Зеленського з Черчиллем