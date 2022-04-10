Джонсон змінив свою офіційну світлину в інстаграмі: додав синьо-жовті кольори

Лідер Великої Британії Борис Джонсон змінив свою офіційну світлину в інстаграмі. Наразі його фото поміщено у коло кольорів національного прапора України.

Відповідний жест є знаком підтримки України у війні з Росією, який громадяни використовують по всьому світу. На підтримку Бориса Джонсона позитивно відреагували й у пресслужбі Верховної Ради.

Зверніть увагу Українці мають мужність лева, – Джонсон підсумував свій візит до Києва

Водночас у власному твіттері Борис Джонсон написав "Українці мають мужність лева. Президент Володимир Зеленський видав рев цього лева. Велика Британія непохитно стоїть на стороні народу України".



Джонсон підтримав Україну навіть в інстаграмі / Скриншот зі сторінки лідера Великої Британії

Напередодні, 9 квітня, прем'єр-міністр Великої Британії здійснив візит до Києва, де зустрівся з Володимиром Зеленським. Лондон готовий на чіткі кроки, які допоможуть зупинити російську агресію.

Зокрема, Велика Британія готова лібералізувати торгівлю з Україною, щоб допомогти нашій економіці встояти, та разом з партнерами постачатиме Україні обладнання, технології, ноу-хау, розвідувальну інформацію.

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