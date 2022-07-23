Джонсон знову заговорив українською, коли відвідав тренування бійців ЗСУ

Велика Британія допомагає Україні у боротьбі з російськими окупантами. Зокрема, захисники тренуються і навчаються у Північному Йоркширі.

Про це повідомив експрем'єр міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він розповів, що відвідав українських військових, які тренуються.

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"Я просто хочу знати, що британці підтримують українців та їхню боротьбу. Я абсолютно переконаний, що Україна може перемогти й переможе", – сказав Джонсон.

Експрем'єр Великої Британії відвідав тренування українських захисників: дивіться відео

Велика Британія продовжить підтримувати Україну

Експрем'єр запевнив, що попри його відставку Україна не втратить підтримку. Велика Британія продовжуватиме робити все можливе, щоб надати відсіч агресії росіян.

Дякую! І слава Україні,

– сказав Джонсон українською мовою.

Він зазначив, що зустрів більше ніж 400 українських солдатів, які готуються у Північному Йоркширі та поїдуть захищати Україну. Наголосив, що це частина величезного зобов'язання, яке взяли на навчання українських сил.

Тренування продовжуватимуть

За словами Джонсона, протягом наступних чотирьох місяців Велика Британія хоче підготувати понад 10 тисяч військових. Це додаткова інвестиція у підтримку України, крім 6 900 одиниць протитанкової зброї, 120 одиниць бронетехніки та багато всього іншого, включаючи реактивні системи залпового вогню.

"Разом з США, Німеччиною та іншими ми продовжуємо змінювати ситуацію. Я знаю, що український народ досягне успіху. Дуже пишаюсь роллю Великої Британії, але це все завдяки хоробрості та героїзмі українських солдатів", – додав Джонсон.

У Міністерстві оборони України відреагували на таке повідомлення. Запевнили, що боротьба продовжуватиметься.

"Дякую, Борисе! Ми ніколи не здамося", – наголосили у міністерстві.

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Відставка Джонсона: коротко