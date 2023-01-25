"Нумерація починається з голови поїзда": Джонсон похвалився у Лондоні шапкою від Укрзалізниці

Під час останнього візиту в Україну колишньому прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону подарували шапку Укрзалізниці. Саме у ній він прийшов на роботу у Лондоні.

Відповідне відео вже розповсюдили мережею, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що Джонсон придбав нову шапку у Залізній крамниці.

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Джонсон ходить на роботу у шапці від Укрзалізниці

22 січня колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відвідав Київ. Під час візиту йому подарували шапку із Залізної крамниці. Тепер у цьому аксесуарі політик ходить на роботу у Лондоні.

Зверніть увагу, що на синьо-білій шапці є напис: "Нумерація вагонів починається з голови поїзда". Також аксесуар прикрашає яскраво-помаранчевий помпон.

Джонсон в шапці Укрзалізниці в Лондоні: дивіться відео

Зеленський зустрівся з Джонсоном у Києві

Колишній прем'єр Британії Борис Джонсон 22 січня прибув з візитом в Україну. У Києві він зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.

Борис Джонсон завітав до Офісу Президента, де зустрівся із Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та іншими чиновниками. Зеленський і Джонсон провели переговори.

Джонсон також відвідав Київську область. Він розповів Зеленському, що побачив наслідки російських атак. Також колишній прем'єр зазначив, що для нього велика честь зустрітися з українським лідером.