У боях за Україну загинув медик-доброволець з Шотландії Джордан Маклахлан
26-річний Джордан Маклахлан родом з Арднамурчана, Шотландія. Він зголосився допомогти Україні після вторгнення Росії в лютому 2022 року.
Маклахлан загинув у п'ятницю, 3 січня, під час виконання обов'язків на передовій, повідомила його родина. Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.
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Доброволець з Шотландії служив медиком
Шотландець служив медиком в українській армії.
Прессекретар Міністерства закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії заявив, що країна підтримує сім’ю добровольця і веде комунікацію з українською владою.
Джордан завжди вірив, що він змінює світ, і ми всі пишаємося тим, як він допомагав іншим,
– написала сім'я чоловіка.
Родина також просить про приватність у цей важкий час. "Джордан був веселим сином, братом, онуком, племінником, двоюрідним братом і другом для багатьох, і його буде дуже не вистачати всім, хто його знав", – зазначили рідні.
До слова, у боях проти російської окупаційної армії загинув командир легіону "Вільна Грузія" Бадрі Кварацхелія. Про це стало відомо наприкінці грудня 2024 року.