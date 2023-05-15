Чутки про смерть Сороса: 92-річний мільярдер відповів усім, хто його "поховав"

У понеділок, 15 травня, в мережі з'явилися чутки про те, що Джордж Сорос помер від серцевого нападу. Втім, новини виявилися неправдивими.

Перші чутки про начебто "смерть" Сороса з'явилися на сторінці Politics For All Ireland у твітері, передає 24 Канал.

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Чутки про "смерть" Сороса поширив друг Маска

Окрім Politics For All Ireland, які посилалися на начебто підтвердження від родини Сороса, публікацію про смерть 92-річного мільярдера зробив і близький друг Ілона Маска, Метт Воллес.

"Повзуть чутки, що Джордж Сорос щойно помер від серцевого нападу", – написав він у твітері.

Та згодом Воллес видалив публікацію. Але перед видаленням допис набрав понад 500 тисяч переглядів, і чутки вже поширилися. Невдовзі неперевірену інформацію підхопив і турецький канал Haber, проте і вони видалили статтю через деякий час.

Сорос відповів на чутки про свою смерть

Скоріш за все, користувач у твітері, який і почав ці чутки, просто хотів миттєвої популярності. Жодне офіційне ЗМІ не підтвердило інформації про смерть мільярдера, аналогічних заяв не робила і його родина. Та найактивніше новину про начебто "смерть" мільярдера розповсюджували російські пропагандистські канали.

Натомість сам Сорос нещодавно опублікував твіт, в якому відповів усім, хто вже його поховав.

Чутки про те, що в мене стався серцевий напад повністю неправдиві. Я живий і здоровий,

– написав він.

Хто такий Джордж Сорос

Дордж Сорос – американський фінансист угорсько-єврейського походження, філантроп, меценат і фінансовий спекулянт. Мережа фондів Сороса охоплює понад 100 країн по всьому світові.

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