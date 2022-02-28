Джорджіо Армані підтримав Україну: його показ у Мілані пройшов у повній тиші

Відомий італійський дизайнер Джорджіо Армані став першим модельєром, який підтримав Україну у боротьбі проти російських окупантів. Він вирішив не використовувати музику під час свого шоу.

Відомий італійський дизайнер не став стояти осторонь підступного воєнного нападу на Україну. Він вирішив заявити про свою солідарність з Україною під час показу своєї колекції у Мілані.

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Тиша на показі колекції Джорджіо Армані

Показ колекції Армані пройшов у цілковитій тиші, яку порушували звуки руху відеокамер та дуже стримані оплески. Цей перформанс Джорджіо присвятив Україні.

Моделі йшли по подіуму у повній тиші / Фото Vogue

Моє рішення не використовувати музику в шоу було прийнято як знак поваги до людей, які постраждали від трагедії. Я міг лише передати своє серцебиття про цю страшну трагедію через тишу,

– сказав дизайнер.

Росія стала вигнанцем через напад на Україну

Зазначимо, що ЗСУ хоробро та ефективно відбивають атаки ворога та не дають йому увійти в українські міста. Увесь світ став на сторону України, тому окрім поразок на фронті ворогу доведеться відчути на собі й інші наслідки своїх злочинів.

Росії доведеться жити у повній ізоляції: Європа закрила російським літакам свій повітряний простір та ввела ряд економічних санкцій, США теж ввели санкції та активно допомагають Україні, багато приватних компаній припиняють співпрацю з окупантами, перестають постачати у Росію свою продукцію та роблять неможливим користування своїми продуктами на її території. Увесь світ став союзником України у боротьбі проти російських окупантів та всіляко сприяє нашій перемозі.

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