"У нього добре серце": Кличко зізнався, за кого вболіватиме у битві Джошуа – Дюбуа

У суботу, 21 вересня, відбудеться бій за звання чемпіона світу в надважкій ваговій категорії. За пояс IBF будуть битися британські боксери Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа.

Чемпіонський поєдинок став можливим після того, як Олександр Усик відмовився від цього титулу. Українець вирішив не проводити обов'язковий захист, а зосередитися на реванші з Тайсоном Ф'юрі.

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Кого підтримуватиме мер Києва

Колишній багаторазовий чемпіон світу в хевівейті Віталій Кличко в інтерв'ю Sky Sports висловився про бій між британцями. Він зізнався, що вболіватиме за Ей Джея, якого вважає дуже хорошою людиною.

"Іноді зроблений крок назад означає, що в майбутньому можна зробити декілька кроків вперед, і я сподіваюся, що Ентоні Джошуа багато чому навчився після останніх поразок і має мотивацію, щоб перемогти Дюбуа.

Я тримаю кулаки за Ей Джея. Джошуа – хороша людина, у нього добре серце. Він чудовий спортсмен, у якого є хороші навички", – сказав Кличко.

До слова. Обидва претенденти на пояс IBF раніше поступалися Олександру Усику. Ентоні Джошуа двічі програв українцю суддівським рішенням, а Даніель Дюбуа був нокаутований у дев'ятому раунді.

Нагадаємо, що наступний бій Олександр Усик проведе 21 грудня проти Тайсона Ф'юрі. Очікується, що переможець зустрінеться з тріумфатором пари Джошуа – Дюбуа в битві за звання абсолюта.