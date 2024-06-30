Не лише заміна Байдена: експерт-міжнародник назвав 2 варіанти для демократів

Перші дебати між Джозефом Байденом та Дональдом Трампом відбулись 28 червня. Для чинного президента вони пройшли невдало, але він запевняє спонсорів, що він має змогу продовжувати свою політичну кампанію.

Наступні дебати, ймовірно, теж не принесуть успіхів Байдену. Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайло, зауважити, що є варант заміни не лише Байдена, а й людини, яка не є популярним американським політиком.

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Варіанти для демократів

За словами політолога, наступні дебати між Байденом та Трампом у вересні 2024 року для чинного президента кращими не будуть. Відмова від них буде означати для нього поразку.

Саме тому є 2 варіанти, як можна врятувати кампанію для демократів:

Перший – замінити Байдена на посаді президента США. Однак без його згоди демократи це зробити не зможуть. Найбільш впливовими тут є спонсори, позиція яких поки невідома.

Другий – заміна віцепрезидентки Камали Гарріс. Вона не є надто популярним політиком в США. Є ціла електоральна група, якій подобається Байден. Однак вони міркують, що він або не доживе до кінця наступного президентського терміну, або піде за станом здоров'я. Тоді президенткою стане Гарріс, чого вони категорично не хочуть.

Перший варіант стає менш вірогідним, адже впирається Байден. У нього є впевненість, що тільки він може перемогти Трампа,

– наголосив Несвітайлов.