Джудіт Резнік – астронавтка з українським корінням, трагічна смерть якої досі покрита таємницею

Її врода та неслухняне кучеряве волосся приковували до себе увагу чоловіків. Вона завжди виглядала стильно – навіть в умовах невагомості. Американська астронавтка з українським корінням Джудіт Резнік стала четвертою жінкою у світі, яка побачила Землю із космосу. Однак її кар'єра разом із життям закінчилися страшною катастрофою, яка і досі залишає після себе нерозгадані таємниці.

Резнік – онука євреїв-емігрантів з України

Джудіт народилася у 1949 році у штаті Огайо в родині вихідців з України. Ще на початку 20-х років минулого століття її дідусь-єврей разом з родиною емігрував із Києва до Палестини, а звідти – до США.

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Джудіт з дитинства добре грала на роялі та мала можливість здобути престижну музичну освіту. Натомість обрала спеціальність інженера-електрика, згодом захистила докторську дисертацію в галузі електротехніки. Працювала конструктором у провідних американських корпораціях.



Джудіт Резнік

Відбір у NASA

У 1977 році до рук Джудіт потрапила газета з оголошенням, яке повністю змінило її життя. NASA оголосило набір у загін космонавтів, і вперше в історії агентства до участі в конкурсі допустили жінок.

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28-річна Резнік, не вагаючись, подала заявку. Перша відповідь була невтішною – для участі у відборі їй бракувало ліцензії пілота. Це ще більше розпалило амбіції жінки – в екстреному режимі за допомогою товариша-льотчика опанувала майстерність керування літаком та усунула пробіли в анкеті.

Із понад восьми тисяч заявок відібрали 35. Серед кандидатів в астронавти – шестеро жінок, Джудіт – серед них.

Далі був рік у тренувальному таборі, де учасники програми опановували теорію та вчилися витримувати великі фізичні навантаження в умовах невагомості. Коли Резнік питали, чи були якісь відмінності у програмі підготовки чоловіків і жінок, та вона віджартовувалася.

Єдина річ, про яку їм довелося подбати, – це скафандри меншого розміру,

– говорила тоді американська астронавтка.

Вперше у космосі

Неприємною несподіванкою для астронавтки стало те, що першою із жіночого набору на космічну орбіту полетіла Саллі Райд. Зірковий час Джудіт настав наприкінці серпня 1984 року. Вона вирушила на орбіту на космічному човнику Discovery, і була єдиною жінкою у складі екіпажу.



Резнік полетіла у космос у 1984 році

Астронавтка разом із колегами керувала запуском супутника зв'язку. А також досліджувала принцип роботи сонячних батарей, які на той час тільки розглядали як потенційне додаткове джерело енергії для космічних місій.

145 годин на орбіті

Резнік провела на борту Discovery 145 годин і стала четвертою жінкою у світі, які побували в космосі.



Джудіт завжди виглядала чудово, навіть у космосі

Джудіт із гумором згадувала сон в умовах невагомості.

Умови для сну дуже нагадували літній табір. Спальні місця усюди – посеред кімнати і навіть на стінах,

– розповідала астронавтка.

Катастрофа космічного корабля Challenger

Менш ніж за півтора року після першого польоту усміхнена Джудіт під прицілами телекамер знову підіймалася на борт космічного корабля. Другий політ став для неї останнім.



Екіпаж корабля Challenger

28 січня 1986 року космічний човник Challenger відірвався від космодрому на мисі Канаверал. Через 73 секунди після старту шатл загорівся і почав розвалюватися на льоту. Усі семеро членів екіпажу загинули.



Challenger потерпів катастрофу, весь екіпаж загинув

Іменем Джудіт Резнік назвали астероїд та кратер на зворотному боці Місяця.

Шатл Challenger, дивні збіги після катастрофи

Після катастрофи люди почали знаходити в мережі людей, дуже схожих на членів екіпажу. Всі вони мають такі ж прізвища, деякі – навіть і імена.



Екіпаж Challenger та схожі на них люди через 30 років

Станом на 2015 рік кожен з них працював в певній сфері: хтось був професором, хтось – директором компанії.

Жінка, дуже схожа на Джудіт Резнік і з таким же прізвищем та іменем, працювала професором права Йельского університету.



Джудіт Резнік і схожа на неї жінка з таким же іменем

Також стало відомо, що аж двоє членів екіпажу, загиблих в катастрофі, мали братів-близнюків. Люди цікавляться: а чи може бути такий збіг? Чи після катастрофи довелося щось приховувати?



Роналд Макнейр і його брат-близнюк Карл



Еллісон С. Онідзука та його брат-близнюк Клод Онідзука