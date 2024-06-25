Найбільший скандал в історії: засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав провину і вийшов на волю
Джерело:Reuters
52-річного журналіста з Австралії Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці у Британії після того, як він погодився визнати себе винним у шпигунстві. За ґратами фігурант одного з найбільшого скандалів в історії пробув 62 місяці.
У понеділок засновник WikiLeaks вийшов на свободу після того, як зізнався у змові з метою отримання та розголошення секретних документів національної оборони США.
Дивіться також Чи може Україна збити ядерну ракету: відповідь експерта з ракетно-ядерного озброєння
Ассанж повертається додому
Джуліан Ассанж вранці 24 червня вийшов з вʼязниці Великої Британії. У другій половині дня він прибув до аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув країну. Вийти на волю журналісту вдалося після того, як він уклав угоду зі США. Ассанж визнав себе винним у шпигунстві, а Мін'юст Сполучених Штатів, натомість, вимагатиме 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж вже відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, борючись проти екстрадиції до США.
У ЗМІ зазначають, що літак з Ассанжем на борту здійснить технічну остановку в аеропорту Бангкока, після чого вирушить на острів Сайпан, де відбудеться судове засідання у справі засновника WikiLeaks.
Через що Ассанж опинився за гратами
- WikiLeaks – міжнародна організація, яка займається витоками таємної інформації та її подальшою публікацією на своєму сайті. Джерела інформації завжди залишаються анонімними. Організацію було засновано в грудні 2006 зусиллями Джуліана Ассанжа.
- У 2010 – 2011 роках WikiLeaks оприлюднив понад 700 тисяч секретних військових документів США про війни Вашингтона в Афганістані та Іраку.
- За часів президентства Трампа Ассанжу було висунуто звинувачення у масовій публікації секретних документів США, наданих колишнім аналітиком армійської розвідки Челсі Меннінг. Документи стосувались війни в Іраку та в'язнів Гуантанамо. Експертку Меннінг теж було притягнуто до відповідальності за Законом про шпигунство.
- Справа проти Ассанжа викликала обурення серед його численних прихильників у всьому світі. Захисники журналіста наполягали, що на нього не можна перекладати звинувачення, які зазвичай висуваються проти службовців федерального уряду за крадіжку та поширення секретної інформації.
- Ассанжа вперше заарештували у Великобританії у 2010 році за європейським ордером на арешт після того, як шведська влада заявила, що хоче допитати його за звинуваченнями в сексуальних злочинах, які пізніше були зняті.
- Журналіст втік до посольства Еквадору, де перебував сім років, щоб уникнути екстрадиції до Швеції.
- У 2019 році його витягли з посольства й ув’язнили за те, що він не вніс заставу.
- Відтоді він перебував у лондонській в’язниці суворого режиму Белмарш і боровся проти екстрадиції до США, де йому загрожувало 175 років в'язниці.