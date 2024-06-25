Найбільший скандал в історії: засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав провину і вийшов на волю

52-річного журналіста з Австралії Джуліана Ассанжа звільнили з в'язниці у Британії після того, як він погодився визнати себе винним у шпигунстві. За ґратами фігурант одного з найбільшого скандалів в історії пробув 62 місяці.

У понеділок засновник WikiLeaks вийшов на свободу після того, як зізнався у змові з метою отримання та розголошення секретних документів національної оборони США.

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Ассанж повертається додому

Джуліан Ассанж вранці 24 червня вийшов з вʼязниці Великої Британії. У другій половині дня він прибув до аеропорту Станстед, де сів на літак і покинув країну. Вийти на волю журналісту вдалося після того, як він уклав угоду зі США. Ассанж визнав себе винним у шпигунстві, а Мін'юст Сполучених Штатів, натомість, вимагатиме 62-місячного ув'язнення, що дорівнює терміну, який Ассанж вже відсидів у лондонській в'язниці суворого режиму, борючись проти екстрадиції до США.

У ЗМІ зазначають, що літак з Ассанжем на борту здійснить технічну остановку в аеропорту Бангкока, після чого вирушить на острів Сайпан, де відбудеться судове засідання у справі засновника WikiLeaks.

Через що Ассанж опинився за гратами