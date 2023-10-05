Хотів відібрати зброю: патрульна з Дніпра пояснила, чому її напарник вистрелив у чоловіка

Напарниця поліцейського, який вистрелив у Джумбері Сілогаву розповіла про причини використання зброї. Вона стверджує, що загиблий чоловік намагався заволодіти її табельною зброєю.

У кінці серпня під час сутички у Дніпрі патрульний вистрелив у чоловіка. З опублікованого відео з бодікамер стало відомо, що він та його супутниця чинили опір поліції та не реагували на їх вимоги.

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Спроба заволодіти пістолетом

Поліцейська розповіла, що патрульні намагалися затримати супутницю Сілогави – та хотіла втекти на автомобілі. У цей час загиблий, що сидів на пасажирському сидінні, втрутився у ситуацію та почав застосовувати силу до правоохоронців.

За словами патрульної, Джумбері Сілогава завдав їй декілька ударів в обличчя, після чого вона втратила рівновагу та впала. Однак на цьому він начебто не зупинився.

Він намагався, як я бачила своїм периферійним зором, лежачи на одному боці, заволодіти моєю табельною вогнепальною зброєю. Після чого я вже почула постріли,

– пояснила патрульна.

Патрульний має право використати пістолет без попередження у випадку, якщо затримуваний намагається доторкнутися до зброї. Також це законно, якщо необхідно припинити спроби заволодіти нею.

Вона додала, що рішення щодо правомірності дій поліцейського встановлюватиме суд.

Триває слідство щодо інциденту