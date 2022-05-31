Дзвінки Макрона не допомогли: Лавров заявив, що Франція "розпалює український націоналізм"

Російське МЗС не втрималося та знову почало сипати звинуваченнями в бік інших країн. Цього разу глава міністерства Сергій Лавров сказав, що Франція нібито розпалює Український націоналізм.

Про це політик заявив в інтерв'ю одному із російських ЗМІ. Текст цієї розмови оприлюднили 29 травня. А згодом пропагандисти Кремля масово почали тиражувати звинувачення Франції.

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Спершу навіть розхвалював Макрона

Лавров сказав, що Франція нібито не хоче бути частиною колективного Заходу. Мовляв, країна "просуває концепцію "стратегічної автономії". При цьому глава МЗС Росії вважає, що президент Емануель Макрон невпинно рухається саме таким курсом. Адже навіть пропонував нову світову архітектуру безпеки, але "США нічого не дозволяють робити".

Також Лавров згадав, що президент Франції приїжджав до Росії. Адже в нього "добрі та довірчі відносини" з Путіним. Але в цьому моменті інтерв'ю одразу ж виявилося, що хороші стосунки та постійні дзвінки Емануеля Макрона кремлівському диктатору – не показник.

На превеликий жаль, щодо розпалювання українського націоналізму, неонацизму, Франція грає одну з ініціативних ролей. Нам сумно це бачити,

– сказав міністр закордонних справ Росії.

Він таким чином відреагував на те, що Франція надає нам наступальне озброєння. Також Лаврова вкрай обурюю, що ця країна нібито "закликає вести війну до переможного кінця".

Чому пропаганда це поширювала не одразу

Звинувачення були сказані в контексті дуже великої розмови. Проте російські державні ЗМІ почали їх публікувати окремо лише через добу. Ймовірно, це зумовлено дипломатичним візитом, який відбувся 30 травня.

До Києва в цей день приїхала міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Вони обговорили низку питань, однак чи не найважливішим серед них була допомога озброєнням.

Міністерка запевнила, що Франція продовжить постачати Україні, зокрема, гаубиці Caesar. Вона додала, що влада її країни знає про запити наших захисників і намагається робити все, щоб їх задовольнити.

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