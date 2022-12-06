Дзвінок Путіну: політолог пояснив, чому Шольцу варто частіше говорити з диктатором

Німеччина активно підтримує Україну у протистоянні російській агресії. На цьому тлі дзвінки канцлера Олафа Шольца російському диктатору Владіміру Путіну можуть виглядати дивно.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він наголосив, що останнім часом Берлін збільшив кількість підтримки України у фінансовому та військовому плані.

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Чому Шольцу варто частіше дзвонити Путіну

За словами політолога, деякі нюанси допомоги від Німеччини навіть не озвучуються публічно. Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 грудня зателефонував російському диктатору. Давидюк вважає, що не варто сприймати цей телефонний дзвінок як щось негативне для Києва.

Шольц посилив український вектор, тому зараз Путіна потрібно тримати на контролі. Канцлеру Німеччини зараз навпаки потрібно більше спілкуватися з Путіним, щоб зрозуміти, що робитиме російський диктатор,

– сказав Давидюк.

Він додав, що Шольц і надалі демонструватиме активність. За словами політолога, залишається лише простежити за тим, аби ця активність була спрямована лише на українську сторону, а не на бік ворога України.

Рух на посилення Німеччини

Як розповів Давидюк, зараз Берлін почав закуповувати для себе танки та пускові установки MLRS. Це також свідчить про певну зміну вектора Німеччини.

"Почався геополітичний рух на посилення Німеччини у військовому плані, чого не було з часів Другої світової війни. Війна в Україні розв'язала німцям руки для того, аби посилити себе", – сказав політолог.

Німецькі дипломати підтримують Україну

Разом з верхівкою німецької влади змінилася і вся німецька дипломатія. Представники посольства Німеччини в Україні, які на початку російського вторгнення були доволі пасивними, зараз демонструють значну підтримку Києва.

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен зробила заяву для українських ЗМІ про те, що Росія не має права виграти. Перед повномасштабною війною була зовсім інша позиція,

– зауважив Давидюк.

Він додав, що також у Німеччині активно виступають за включення України до Європейського Союзу. Як зазначив політолог, Києву потрібно активізуватися у цьому напрямку і проводити роботу на своєму боці.

Німеччина хоче розширення ЄС

Також, за словами Давидюка, зараз Німеччина та весь Європейський Союз напрацьовують політику щодо Китаю.

У цьому кошику "США – Європа – Німеччина – Росія – Китай" будемо й ми. Україна буде у пулі великих гравців. Наше завдання – не загубитися, а просувати свою політику,

– сказав політолог.

Він додав, що останні заяви керівництва Німеччини свідчать про наміри розширювати ЄС, аби впливати на більшу кількість подій і процесів у світі.

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