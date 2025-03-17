Механізми вже застосовані: як Трамп посилив тиск на Росію

Після перемоги на виборах Дональд Трамп наговорив багато чого неоднозначного про диктатора Владіміра Путіна. Проте він все одно посилив тиск на Росію.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній, зауваживши, що Трамп вже забрав лазівку, яка дозволяла оплачувати енергоресурси через російські банки. Але це ще не кінець.

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Проблеми вже наростають

На думку Загороднього, торгові війни, які розпочинає Трамп, взагалі здатні спровокувати світову фінансову кризу. Це може спричинити зниження цін на нафту, що серйозно вдарить по Росії. Вона заробляє величезні кошти, продаючи її по світу.

Це спричинить великі проблеми Росії. Все може дійти до того, що вони не зможуть підтримувати війну. А, можливо, їм взагалі буде не до території України,

– вважає Загородній.

Крім того, Україні важливо посилювати власні можливості та шукати варіанти збільшення військової допомоги. Не менш важливо й надалі завдавати далекобійних ударів по країні-агресорці. До прикладу, вже є позитивні новини, що український дрон на 3000 кілометрів пройшов випробування.

Додамо, 18 березня запланована телефонна розмова між Дональдом Трампом та Владіміром Путіним. У Білому домі вважають, що вони близькі до перемир'я.