Через які помилки банк блокує картку?

Багато клієнтів ігнорують поле "Призначення платежу", хоча саме воно допомагає знизити ризик блокування. Якщо банк бачить багато операцій без пояснень, це привід для додаткових запитань, розповідає 24 Канал із посиланням на юриста Богдана Янківа.

Витративши 10 – 15 секунд на правильне призначення платежу, ви зменшуєте ризик блокування рахунку та зайвих запитань від служби фінмоніторингу,

– наголосив Янків.

Безпечні формулювання, за словами юриста, можуть бути такими:

"Допомога родичу"

"Повернення боргу"

"Подарунок на день народження"

"Частка за комунальні послуги"

"Благодійний внесок"

Важливо! Навіть якщо призначення платежу вказане, не всі слова безпечні. Заборонені фрази на кшталт "за крипту", "обмін валюти", "за послуги" можуть викликати не лише перевірку, а й стати підставою для розірвання договору з клієнтом.

Чому підприємцям потрібно мати окрему карту?

Підприємцям не варто отримувати оплату на особисту картку. Бізнес-перекази підтверджуються документами та рідко викликають запитання у фінмоніторингу.

Для ФОП це не порада, а необхідність: навіть великі суми за договорами викликають менше підозр, ніж невеликі особисті перекази без пояснень,

– пояснив юрист.

Якщо підприємець регулярно використовує особистий рахунок замість підприємницького, це може свідчити про намагання приховати реальні доходи та зменшити податки.