Яка допомога на поховання у 2026 році?

Її надають на поховання особам, які здійснили поховання, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Які пільги отримають власники сірого посвідчення восени 2025 року

Розмір допомоги на поховання не є сталим. Він залежить від закону, відповідно до якого було призначено пенсію.

Наприклад, якщо літня людина одержувала пенсію згідно з Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", то допомога виплачується у розмірі тримісячної пенсії. Водночас виплати не може бути менше п’ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (13 420 гривень), крім осіб, поховання яких проведено за рахунок державного бюджету.

А для тих, кому пенсію було призначено відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або інших законів, розмір допомоги становить дві пенсії, що отримував пенсіонер на момент смерті.

Куди звертатися, аби отримати кошти? Для отримання допомоги слід звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду. Гроші виплачуються шляхом зарахування на банківський рахунок людини, яка здійснювала поховання або через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка".

Зверніть увагу! Строк звернення за отриманням допомоги на поховання пенсіонера не обмежується в часі.

Як отримати гроші на поховання?

Для оформлення виплати на поховання слід звернутися до органів Пенсійного фонду України.

Зокрема слід надати такий пакет документів: паспорт та ідентифікаційний код заявника, заява на отримання допомоги (заповнюється під час звернення), витяг із Державного реєстру актів цивільного стану або довідка про смерть та свідоцтво про смерть.