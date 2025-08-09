Хто з військових може вийти на пенсію раніше?

Військові, які брали участь у бойових діях під час воєнного стану, можуть розраховувати на дострокову пенсію. Це передбачено чинним законодавством, розповідає 24 Канал з посиланням на "Фокус".

Читайте також Виплати до Дня Незалежності: які групи людей з інвалідністю їх отримають у 2025 році

Служба у Силах оборони України, зокрема безпосередня участь у бойових операціях, дає право на пільговий облік вислуги років. За законом, кожен місяць на фронті зараховується як три місяці служби, але за умови, що військовий провів у зоні бойових дій не менше одного місяця.

Наприклад! Якщо боєць пробув на передовій 12 місяців, йому до стажу нарахують 36 місяців.

Таким чином, учасники бойових дій (УБД) можуть вийти на пенсію раніше загального пенсійного віку. Для цього потрібно відповідати таким умовам:

чоловіки-УБД: з 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу;

з 55 років за наявності щонайменше 25 років страхового стажу; жінки-УБД: з 50 років, якщо мають 20 років стажу й більше.

Зауважте! Вислуга років військових прирівнюється до страхового стажу, що дозволяє їм оформити пенсію раніше, ніж іншим.