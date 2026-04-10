Що таке класифікатор професій?
Класифікатор професій використовується центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо, про що повідомляє Мінекономіки.
Професійні назви робіт, які можна побачити у класифікаторі, відомство рекомендує застосовувати під час створення нових професій (саме назв) та посад через розвиток нових видів економічної діяльності та технологій.
Зокрема коди з Класифікатора професій потрібні для такої мети:
- розрахунки працівників, зокрема розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах і тому подібне;
- систематизації даних за професійними ознаками;
- аналізу та підготовки даних, а також розроблення прогнозів щодо зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів;
- підготовки статистичних даних для періодичних оглядів зі статистики праці;
- розв'язання проблем контролю та аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору та працевлаштування працюючих.
Невідповідність назв професій у трудовій книжці та в інших документах може призвести до спотворення даних. Також це ризик позбавлення працівника певних трудових прав. Про це йдеться на сайті "ОК.Кадровик".
Зазвичай, якщо назва з Класифікатора професій, на думку роботодавця, недостатньо повно враховує специфіку роботи, можна дібрати найбільш близьку за значенням, а необхідні відомості деталізувати в посадовій інструкції,
– пояснили у матеріалі.
Зауважте! Також роботодавець може звернутися до органів, які відповідають за ведення Класифікатор, – з пропозицією про внесення до нього змін.
Що ще слід знати працюючим українцям?
- Українці мають оцифрувати трудову книжку, аби не втратити дані, які важливі для виходу на пенсію. Дедлайн – 10 червня поточного року. Але жодних штрафних санкцій за невиконання цих дій до 10 червня не передбачено.
- Водночас особи, які працюють у нічній час, мають право на доплату до зарплати. Люди, чия робота відбувається з 22:00 до 06:00, отримують доплату не менше 20% тарифної ставки за кожну годину своєї роботи.