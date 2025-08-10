Кому виплатять пенсію за зниклого безвісти військового?

Якщо військовослужбовець офіційно визнаний зниклим безвісти, непрацездатні члени його родини, зокрема й пенсіонерка-мати, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

Згідно зі статтею 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають такі особи:

Чоловік або дружина, батько чи мати, якщо вони : мають інвалідність; досягли 65 років; досягли пенсійного віку, встановленого законом.

: мають інвалідність; досягли 65 років; досягли пенсійного віку, встановленого законом. Діти померлого або зниклого годувальника , якщо вони : молодші 18 років або стали інвалідами до 18 років; навчаються за денною формою у школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах: до завершення навчання, але не пізніше 23 років.

, : молодші 18 років або стали інвалідами до 18 років; навчаються за денною формою у школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах: до завершення навчання, але не пізніше 23 років. Члени сім’ї , які не працюють і доглядають за дітьми зниклого годувальника віком до 8 років.

, які не працюють і доглядають за дітьми зниклого годувальника віком до 8 років. Утриманці зниклого годувальника , які були на його повному утриманні (підтверджено судовим рішенням або законом).

, які були на його повному утриманні (підтверджено судовим рішенням або законом). Усиновлені діти зниклого військового. А також неповнолітні діти зниклого військового, усиновлені іншими особами після його зникнення.

Водночас право на виплату виникає через місяць після внесення даних про зникнення військового до Єдиного реєстру зниклих безвісти. Саме з цього часу родичі можуть починати отримувати пенсію.

Як довго виплачують пенсію за зниклого безвісти?

Пенсію за зниклого безвісти продовжують виплачувати доти, поки зберігається статус військового як зниклого.

Якщо ж його місцезнаходження буде встановлене, тоді відповідні дані внесуть до реєстру, а пенсійні виплати припиняються з першого числа наступного місяця.

Зверніть увагу! Виплати призначаються лише тим, хто не може самостійно працювати — наприклад, непрацездатним батькам, дружинам, дітям.