Кому виплатять пенсію за зниклого безвісти військового?
Якщо військовослужбовець офіційно визнаний зниклим безвісти, непрацездатні члени його родини, зокрема й пенсіонерка-мати, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
Згідно зі статтею 36 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника мають такі особи:
- Чоловік або дружина, батько чи мати, якщо вони: мають інвалідність; досягли 65 років; досягли пенсійного віку, встановленого законом.
- Діти померлого або зниклого годувальника, якщо вони: молодші 18 років або стали інвалідами до 18 років; навчаються за денною формою у школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах: до завершення навчання, але не пізніше 23 років.
- Члени сім’ї, які не працюють і доглядають за дітьми зниклого годувальника віком до 8 років.
- Утриманці зниклого годувальника, які були на його повному утриманні (підтверджено судовим рішенням або законом).
- Усиновлені діти зниклого військового. А також неповнолітні діти зниклого військового, усиновлені іншими особами після його зникнення.
Водночас право на виплату виникає через місяць після внесення даних про зникнення військового до Єдиного реєстру зниклих безвісти. Саме з цього часу родичі можуть починати отримувати пенсію.
Як довго виплачують пенсію за зниклого безвісти?
Пенсію за зниклого безвісти продовжують виплачувати доти, поки зберігається статус військового як зниклого.
Якщо ж його місцезнаходження буде встановлене, тоді відповідні дані внесуть до реєстру, а пенсійні виплати припиняються з першого числа наступного місяця.
Зверніть увагу! Виплати призначаються лише тим, хто не може самостійно працювати — наприклад, непрацездатним батькам, дружинам, дітям.