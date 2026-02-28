Хто має право на бронь за постановою?

Постанова №45 має гриф "Для службового користування" і регулює бронювання фахівців, які виконують критично важливі для держави функції під час війни, пише 7eminar.

На відміну від загальної постанови №76, цей механізм жорстко прив’язаний до контрактів із Міноборони.

За цим документом право на бронь мають:

  • працівники органів державної влади та місцевого самоврядування;
  • співробітники державних структур;
  • робітники підприємств, які мають чинні мобілізаційні завдання, тобто замовлення від Міноборони.

Важливо! Якщо мобілізаційне завдання виконане, а нове не отримане, то бронь анулюється автоматично. ТЦК мають право зняти відстрочку, якщо контракт із державою вичерпався.

Які зміни внесли до бронювання?

У червні 2025 року уряд ухвалив розпорядження №533, яким розширив перелік посад і професій, що підлягають бронюванню, пише "Кадроленд". Зокрема, уточнив правила для працівників Укрзалізниці як критично важливого підприємства.

  • Компанія має право бронювати до 80% персоналу;
  • Залізничники можуть закривати питання відстрочки як за постановою №45, так і №76.
  • Чинність раніше виданих посвідчень про відстрочку додатково підтвердили.

Окремим розпорядженням №433 також внесли зміни до переліків, які дозволяють бронювати освітян. Документ передбачає бронь для:

  • працівників Міністерства освіти і науки;
  • педагогів закладів загальної середньої освіти;
  • викладачів позашкільних установ і міжшкільних ресурсних центрів.

Зауважте! До списку критично важливих професій офіційно включено водіїв автотранспортних засобів, зокрема спеціалізованих і вантажних автомобілів.

Що ще треба знати про бронювання у 2026 році?

  • У 2026 році уряд затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів №76. Ключова новація полягає в тому, що у рішеннях Міноборони про надання підприємству статусу критично важливого у сфері ОПК більше не зазначатиметься конкретна кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню. Очікується, що це скоротить обсяг бюрократичних процедур і пришвидшить ухвалення рішень.

  • Також в Україні хочуть надати відстрочку всім енергетикам, задіяним у відновленні енергетичної інфраструктури після російських атак. Для частини компаній уже підготовлено рішення про бронювання до 100% персоналу, щоб прискорити ремонти мереж і підстанцій.

  • Водночас зберігається вимога щодо мінімального рівня оплати праці для оформлення бронювання. Із 2026 року вона становить 21 617 гривень. Нові правила при цьому не поширюються на окремі підприємства.