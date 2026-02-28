Хто має право на бронь за постановою?

Постанова №45 має гриф "Для службового користування" і регулює бронювання фахівців, які виконують критично важливі для держави функції під час війни, пише 7eminar.

На відміну від загальної постанови №76, цей механізм жорстко прив’язаний до контрактів із Міноборони.

За цим документом право на бронь мають:

працівники органів державної влади та місцевого самоврядування;

співробітники державних структур;

робітники підприємств, які мають чинні мобілізаційні завдання, тобто замовлення від Міноборони.

Важливо! Якщо мобілізаційне завдання виконане, а нове не отримане, то бронь анулюється автоматично. ТЦК мають право зняти відстрочку, якщо контракт із державою вичерпався.

Які зміни внесли до бронювання?

У червні 2025 року уряд ухвалив розпорядження №533, яким розширив перелік посад і професій, що підлягають бронюванню, пише "Кадроленд". Зокрема, уточнив правила для працівників Укрзалізниці як критично важливого підприємства.

Компанія має право бронювати до 80% персоналу ;

; Залізничники можуть закривати питання відстрочки як за постановою №45, так і №76.

Чинність раніше виданих посвідчень про відстрочку додатково підтвердили.

Окремим розпорядженням №433 також внесли зміни до переліків, які дозволяють бронювати освітян. Документ передбачає бронь для:

працівників Міністерства освіти і науки;

педагогів закладів загальної середньої освіти;

викладачів позашкільних установ і міжшкільних ресурсних центрів.

Зауважте! До списку критично важливих професій офіційно включено водіїв автотранспортних засобів, зокрема спеціалізованих і вантажних автомобілів.

Що ще треба знати про бронювання у 2026 році?