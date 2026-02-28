Хто має право на бронь за постановою?
Постанова №45 має гриф "Для службового користування" і регулює бронювання фахівців, які виконують критично важливі для держави функції під час війни, пише 7eminar.
На відміну від загальної постанови №76, цей механізм жорстко прив’язаний до контрактів із Міноборони.
За цим документом право на бронь мають:
- працівники органів державної влади та місцевого самоврядування;
- співробітники державних структур;
- робітники підприємств, які мають чинні мобілізаційні завдання, тобто замовлення від Міноборони.
Важливо! Якщо мобілізаційне завдання виконане, а нове не отримане, то бронь анулюється автоматично. ТЦК мають право зняти відстрочку, якщо контракт із державою вичерпався.
Які зміни внесли до бронювання?
У червні 2025 року уряд ухвалив розпорядження №533, яким розширив перелік посад і професій, що підлягають бронюванню, пише "Кадроленд". Зокрема, уточнив правила для працівників Укрзалізниці як критично важливого підприємства.
- Компанія має право бронювати до 80% персоналу;
- Залізничники можуть закривати питання відстрочки як за постановою №45, так і №76.
- Чинність раніше виданих посвідчень про відстрочку додатково підтвердили.
Окремим розпорядженням №433 також внесли зміни до переліків, які дозволяють бронювати освітян. Документ передбачає бронь для:
- працівників Міністерства освіти і науки;
- педагогів закладів загальної середньої освіти;
- викладачів позашкільних установ і міжшкільних ресурсних центрів.
Зауважте! До списку критично важливих професій офіційно включено водіїв автотранспортних засобів, зокрема спеціалізованих і вантажних автомобілів.
Що ще треба знати про бронювання у 2026 році?
У 2026 році уряд затвердив зміни до постанови Кабінету Міністрів №76. Ключова новація полягає в тому, що у рішеннях Міноборони про надання підприємству статусу критично важливого у сфері ОПК більше не зазначатиметься конкретна кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню. Очікується, що це скоротить обсяг бюрократичних процедур і пришвидшить ухвалення рішень.
Також в Україні хочуть надати відстрочку всім енергетикам, задіяним у відновленні енергетичної інфраструктури після російських атак. Для частини компаній уже підготовлено рішення про бронювання до 100% персоналу, щоб прискорити ремонти мереж і підстанцій.
Водночас зберігається вимога щодо мінімального рівня оплати праці для оформлення бронювання. Із 2026 року вона становить 21 617 гривень. Нові правила при цьому не поширюються на окремі підприємства.