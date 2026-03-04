Коли потрібно подавати повідомлення до ТЦК?
Основним інструментом для ведення військового обліку є додаток 4 до Порядку №1487 Кабміну, пише Кадроленд.
Цей додаток чітко визначає дедлайни та правила, за якими роботодавець має інформувати ТЦК про прийняття на роботу, звільнення або будь-які зміни в облікових даних працівників.
При цьому важливо дотримуватися дедлайнів, аби не отримати покарання за невчасне подання інформації.
Наразі є два різні випадки:
Оперативний. Якщо роботодавець прийняв на роботу або звільнив працівника, у нього є рівно 7 календарних днів з дати видання наказу, щоб відправити повідомлення.
Щомісячний. Якщо працівник продовжує працювати, але в його житті відбулися зміни, наприклад, він одружився, змінив прізвище чи переїхав, про це треба повідомити до 5-го числа наступного місяця.
Зауважте! Те ж саме стосується випадків, коли кадровик чи роботодавець під час перевірки виявив помилки в документах робітника. Повідомити важливу інформацію до ТЦК потрібно до 5-го числа наступного місяця.
Про що повідомляти ТЦК?
Роботодавець обов'язково повинен подати Додаток 4, якщо у військовозобов’язаного змінилися:
Прізвище, ім'я або по батькові;
Адреса проживання (навіть фактична);
Сімейний стан або рівень освіти;
Посада (навіть якщо це внутрішнє переведення в межах компанії);
Паспортні дані (українського чи закордонного паспорта).
Важливо! Якщо у військовому квитку працівника бракує важливих даних, наприклад, не вказане звання чи номер облікової спеціальності, лише Додатку 4 недостатньо. У такому разі до звіту необхідно додати супровідний лист, у якому офіційно повідомити ТЦК про відсутність цієї інформації.
Які штрафи за порушення обліку?
Варто додати, що часто існують випадки, коли співробітник приносить документи про зміну даних із запізненням. У такому разі роботодавцю варто підстрахуватися.
Слід взяти від працівника заяву та зафіксувати дату, коли працівник реально надав документи до обліку. Це допоможе довести, що затримка сталася не з вини підприємства.
Адже у часи війни забудькуватість може коштувати великих грошей. Згідно зі статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штраф за порушення правил військового обліку на посадових осіб складає:
від 34 тисяч до 59 500 гривень.
Варто знати! За словами фахівців, найкраще повідомлення до ТЦК направити рекомендованим листом з описом вкладення через Укрпошту. Документи подаються до ТЦК, де працівник стоїть на обліку.
Що відомо про бронювання працівників?
В Україні окремі підприємства можуть оформлювати бронювання працівників від мобілізації відповідно до урядової постанови №45. Документ визначає порядок надання відстрочки фахівцям, які забезпечують виконання критично важливих для держави завдань в умовах воєнного стану.
Право на бронювання передбачене для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, співробітників державних установ, а також для персоналу підприємств, які виконують мобілізаційні завдання.
Також в Україні хочуть надати відстрочку всім енергетикам, задіяним у відновленні енергетичної інфраструктури після російських атак.