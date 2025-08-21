Хто тепер очолить Енергоатом?

Тепер виконувати обов'язки голови правління буде Павло Ковтонюк – генеральний директор Рівненської АЕС, повідомляє 24 Канал з посиланням на Енергоатом.

Пан Ковтонюк володіє досвідом та професійними якостями, необхідними для цієї ролі, що дозволить забезпечити стабільну роботу компанії та належну підготовку до критично важливого осінньо-зимового періоду,

– йдеться у повідомленні Енергоатому.

Окрім цього рішення, наглядова рада також вирішила створити 3 нові посади, що стануть ключовими. Йдеться про:

Головного операційного директора (COO).

Віцепрезидента з питань управління та етики.

Віцепрезидента з фінансів та стратегії.

Коли зміниться керівництво Енергоатому?

Наглядова рада повідомила, що конкурсний відбір на посаду постійного голови буде розпочато найближчим часом. Також планують обрати кандидатів і на всі інші посади у правлінні.

У зв'язку з цим конкурсом та необхідністю збереження загалом 5 посад у правлінні, наглядова рада вирішила розпочати процес створення нових ролей у правлінні, щоб відповідати актуальним потребам компанії,

– зазначає Енергоатом.