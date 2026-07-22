Що відомо про атаку росіян

Внаслідок удару ворога без світла залишились понад 100 тисяч громадян, про що повідомили у АТ "Чернігівобленерго".

Без світла залишились українці у місті Чернігів, а також Чернігівському та Корюківському районах.

Енергетики обов'язково приступлять до виконання відновлювальних робіт. Але тоді, коли це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, що вночі 22 липня внаслідок атак росіян вже було пошкоджено енергооб'єкт у Новгород-Сіверському районі. Внаслідок російської агресії було знеструмлено 3,2 тисячі абонентів.

А станом на ранок 22 липня внаслідок бойових дій та обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишилась без електропостачання.

Але запроваджувати графіки відключень електроенергії наразі не планують. Але ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби.