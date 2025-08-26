Що відбувається з літаками у Росії?

Авіарегулятор зобов’язав перевізників, які використовують ці лайнери, провести їхній огляд і за потреби – ремонт, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також В Ефіопії відповіли, чи нададуть літаки Росії

Згідно з документами, всі ці повітряні судна цієї партії були випущені у 2016 році. Їх експлуатують авіакомпанії "Россия" (один борт), "Азимут" (один) та "Ямал" (п’ять). Кілька літаків перебувають на зберіганні в різних організаціях, зокрема в КБ Сухого, у "Ямалі" та інших.

Росавіація видає директиви льотної придатності для термінового виконання, коли ризик для безпеки польотів оцінюється як високий. Таке пояснення надав засновник сервісу RunAvia Андрій Патраков.

Під час експлуатації авіатехніки часом виявляються виробничо-конструктивні дефекти, які не проявлялися під час випробувань,

– зазначив він.

Зверніть увагу! На конкретному борту дефект можуть і не знайти, але перевірку потрібно зробити, щоб упевнитися у безпеці.

Що відомо про Superjet 100?

Superjet 100 на сьогодні – це єдиний серійний російський літак, розроблений у Росії після розпаду СРСР. У його створенні брали участь європейські компанії.

Літак випускали у 2007-2022 роках. Після початку повномасштабної війни проти України західні партнери припинили постачання компонентів для його виробництва.

Цікаво! У результаті російська влада вирішила розробити імпортозамінний варіант літака – SSJ-New. Але його випуск за минулі три роки кілька разів відкладався через проблеми з двигуном.

Які проблеми Росія вже мала з авіацією?