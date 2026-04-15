І саме загальний страховий стаж впливає на відсоток оплати днів лікарняного.

Який розмір лікарняних?

Водночас допомогу по тимчасовій непрацездатності працівнику виплачують у відсотках від середньої зарплати залежно від страхового стажу, зазначає ПФУ.

Для непільгових категорій розмір коливається:

50% від зарплати – за наявності страхового стажу до 3 років;

60% від зарплати – за страхового стажу від 3 до 5 років;

70% від зарплати – за стажу від 5 до 8 років;

100% від середньої зарплати – за наявності понад 8 років стажу.

Разом з тим пільговикам лікарняні нараховують незалежно від страхового стажу у розмірі 100% від середньої заробітної плати. До них належать:

чорнобильці 1 – 3 категорій;

один з батьків або особа, яка їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, що постраждала від аварії на ЧАЕС;

ветерани війни, постраждалі учасники Революції Гідності;

члени сімей загиблих ветеранів війни та захисників і захисниць України;

особам, віднесені до жертв нацистських переслідувань;

донори, які мають право на пільгу за законом;

реабілітовані особи за законом "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму".

Зауважте! Якщо працівник протягом 12 місяців перед лікарняним мав менше 6 місяців страхового стажу, допомогу по тимчасовій непрацездатності розраховують на основі нарахованої зарплати, з якої сплачують страхові внески. Але вона не може бути більше за розмір допомоги, обчислений із мінімальної зарплати.

Як враховують страховий стаж за різні роки?

Страховий стаж за різні роки враховується по-різному.

До 28 лютого 2001 року

У цей період для розрахунку лікарняних враховувався не страховий, а загальний трудовий стаж. Його визначають за записами у трудовій книжці. Тобто, до стажу зараховують всі періоди роботи, підтверджені документально, а також інші періоди, передбачені правилами.

2001 – 2010 роки

З 28 лютого 2001 року набув чинності Закон № 2240-III, який запровадив поняття страхового стажу. Від цього часу почали окремо враховувати пенсійний і лікарняний стаж.

Для підтвердження стажу використовуються записи в трудовій книжці, враховуючи статтю 7 Закону № 2240 в редакції, що діяла до 01.01.2011.

2011 – 2015 роки

З 1 січня 2011 року набув чинності Закон № 2464-VI про єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Саме тоді запровадили персоніфікований облік і новий підхід до визначення страхового стажу.

Відтоді місяць зараховувався до стажу, якщо за нього було сплачено ЄСВ у розмірі не менше мінімального внеску, незалежно від кількості відпрацьованих днів. Тому для підтвердження використовують дані трудової книжки та довідки ОК-7.

2016 – 2026 роки

З 2016 року зберігся принцип сплати ЄСВ не нижче мінімального рівня. Саме цей фактор став визначальним для зарахування стажу.

До страхового стажу включаються всі місяці, за які сплачено ЄСВ у повному або мінімальному розмірі, навіть якщо внесок сплачував не роботодавець, а сам працівник.

З 2017 року також зараховуються періоди, коли людина формально не підлягала страхуванню, але за неї був сплачений ЄСВ. Підтвердженням стажу є довідка ОК-7.

Фото: Як врахувати страховий стаж / Інспекція з питань праці та зайнятості населення

Важливо! Таким чином, лікарняний страховий стаж рахують окремо за періодами на основі документів: до 01.01.2011 – за трудовою книжкою, з 01.01.2011 до 01.01.2016 – за довідкою ОК-7 та трудовою книжкою та з 01.01.2016 – за довідкою ОК-7.