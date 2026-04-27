Что известно о мировых военных расходах?

Вместе расходы пяти крупнейших стран – США, Китая, России, Германии и Индии – составили 1 686 миллиарда долларов, что равно 58% глобального показателя, о чем говорится в отчете Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

Расходы США оставались крупнейшими, обеспечивая треть всех военных расходов в 2025 году. Но разрыв со следующими странами постепенно сокращается.

Доля США стабильно уменьшается с 2020 года и снизилась на 4,3 процентных пункта между 2024 и 2025 годами, что отражает как годовое сокращение расходов США, так и общий рост расходов других стран.

В 2025 году США потратили на военные нужды в 2,8 раза больше, чем Китай – он занимает вторую позицию в рейтинге – по сравнению с 3,2 раза в 2024 году, тогда как Китай сохранил свою 12% долю глобальных расходов.

Интересно! Двенадцать из топ-15 стран увеличили свои военные расходы в 2025 году, и только США, Великобритания и Израиль продемонстрировали снижение.

Страны, занимающие низшие позиции в топ-15, показали одни из самых больших годовых темпов роста:

Испания (15-е место) зафиксировала наибольшее увеличение (+ 50%).

Расходы Польши (14-е место) выросли на 23%.

Италия (12-е место) и Украина (7-е место) увеличили свои расходы на 20% каждая.

Военные расходы США в 2025 году составили 954 миллиарда долларов, что на 7,5% меньше, чем в 2024 году, но все еще на 11% больше, чем в 2016 году.

Китай, второй по величине военных расходов в мире, в 2025 году потратил примерно 336 миллиарда долларов. Это составляло 1,7% ВВП Китая.

Военные расходы Китая растут 31 год подряд – это самая длинная непрерывная серия среди всех стран в базе данных SIPRI. В 2025 году они выросли на 7,4% (самый большой годовой рост за последнее десятилетие) и на 62% в период 2016 – 2025 годов.

Рост произошел на фоне новой антикоррупционной кампании в военных закупках Народно-освободительной армии Китая (PLA), которая привела к увольнению нескольких высокопоставленных чиновников.

Обратите внимание! Сейчас расходы Китая направлены на достижение цели – полную модернизацию вооруженных сил до 2035 года.

Что происходит с расходами России?

В 2025 году военные расходы России достигли примерно 190 миллиарда долларов, увеличившись на 5,9% за год. Это самый медленный рост со времени полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

В то же время военная нагрузка России оставалось высоким – 7,5% ВВП, а доля военных расходов в государственном бюджете достигла 20% – самого высокого уровня, зафиксированного SIPRI. Также продолжилась тенденция к снижению прозрачности бюджета: доля засекреченных расходов в бюджете на оборону выросла с примерно 73% в 2024 году до 79% в 2025 году.

На фоне роста социальных расходов войны против Украины в 2025 году появилась новая категория – "засекреченная социальная политика".

Несмотря на экономическое давление и западные санкции, Россия смогла увеличивать военные расходы ежегодно после 2022 года, хотя и с изменением стратегий закупок. В частности Москва начала закупать больше дешевых систем вооружения, чтобы уменьшить расходы. Например, значительно возросло использование беспилотников (дронов), что частично компенсировало потери дорогой техники, такой как самолеты и бронетехника.

Напомним! В 2025 году все страны НАТО увеличили свои расходы на оборону. Они достигли или превысив 2% ВВП. Общие расходы на оборону составили 1,4 триллиона долларов. Польша имела самые высокие расходы в процентах от ВВП. Об этих всех данных сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Что еще следует знать об оружии?

Польша сейчас находится в активном поиске средств на оборону. Эти расходы остаются приоритетом для Варшавы. Согласно информации, страна тратит примерно 5% ВВП на оборону. Государство нуждается в большей солидарности и инструментах от Европейского Союза.

В то же время страны НАТО могут создать так называемый "оборонный банк" во главе с Великобританией. Таким образом хотят наращивать промышленное производство, закупать оружие и оказывать военную помощь Украине.