Що відомо про світові військові витрати?

Разом витрати п’яти найбільших країн – США, Китаю, Росії, Німеччини та Індії – склали 1 686 мільярда доларів, що дорівнює 58% глобального показника, про що йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Витрати США залишалися найбільшими, забезпечуючи третину всіх військових витрат у 2025 році. Але розрив із наступними країнами поступово скорочується.

Частка США стабільно зменшується з 2020 року і знизилася на 4,3 відсоткового пункту між 2024 та 2025 роками, що відображає як річне скорочення витрат США, так і загальне зростання витрат інших країн.

У 2025 році США витратили на військові потреби у 2,8 раза більше, ніж Китай – він займає другу позицію у рейтингу – порівняно з 3,2 раза у 2024 році, тоді як Китай зберіг свою 12% частку глобальних витрат.

Цікаво! Дванадцять із топ-15 країн збільшили свої військові витрати у 2025 році, і лише США, Велика Британія та Ізраїль продемонстрували зниження.

Країни, що займають нижчі позиції у топ-15, показали одні з найбільших річних темпів зростання:

Іспанія (15-те місце) зафіксувала найбільше збільшення (+50%).

Витрати Польщі (14-те місце) зросли на 23%.

Італія (12-те місце) та Україна (7-ме місце) збільшили свої витрати на 20% кожна.

Військові витрати США у 2025 році склали 954 мільярди доларів, що на 7,5% менше, ніж у 2024 році, але все ще на 11% більше, ніж у 2016 році.

Китай, другий за величиною військових витрат у світі, у 2025 році витратив приблизно 336 мільярда доларів. Це становило 1,7% ВВП Китаю.

Військові витрати Китаю зростають 31 рік поспіль – це найдовша безперервна серія серед усіх країн у базі даних SIPRI. У 2025 році вони зросли на 7,4% (найбільше річне зростання за останнє десятиліття) та на 62% у період 2016 – 2025 років.

Зростання відбулося на тлі нової антикорупційної кампанії у військових закупівлях Народно-визвольної армії Китаю (PLA), яка призвела до звільнення кількох високопосадовців.

Зауважте! Наразі витрати Китаю спрямовані на досягнення мети – повну модернізацію збройних сил до 2035 року.

Що відбувається з витратами Росії?

У 2025 році військові витрати Росії досягли приблизно 190 мільярда доларів, збільшившись на 5,9% за рік. Це найповільніше зростання з часу повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Водночас військове навантаження Росії залишалося високим – 7,5% ВВП, а частка військових витрат у державному бюджеті досягла 20% – найвищого рівня, зафіксованого SIPRI. Також продовжилася тенденція до зниження прозорості бюджету: частка засекречених витрат у бюджеті на оборону зросла з приблизно 73% у 2024 році до 79% у 2025 році.

На тлі зростання соціальних витрат війни проти України у 2025 році з’явилася нова категорія – "засекречена соціальна політика".

Попри економічний тиск та західні санкції, Росія змогла збільшувати військові витрати щороку після 2022 року, хоча й зі зміною стратегій закупівель. Зокрема Москва почала закуповувати більше дешевших систем озброєння, щоб зменшити витрати. Наприклад, значно зросло використання безпілотників (дронів), що частково компенсувало втрати дорожчої техніки, такої як літаки та бронетехніка.

Нагадаємо! У 2025 році всі країни НАТО збільшили свої витрати на оборону. Вони досягли або перевищивши 2% ВВП. Загальні витрати на оборону склали 1,4 трильйона доларів. Польща мала найвищі витрати у відсотках від ВВП. Про ці всі дані повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Що ще слід знати про зброю?

Польща наразі перебуває в активному пошуку коштів на оборону. Ці витрати залишаються пріоритетом для Варшави. Згідно з інформацією, країна витрачає приблизно 5% ВВП на оборону. Держава потребує більшої солідарності та інструментів від Європейського Союзу.

Водночас країни НАТО можуть створити так званий "оборонний банк" на чолі з Великою Британією. Таким чином хочуть нарощувати промислове виробництво, закуповувати зброю та надавати військову допомогу Україні.