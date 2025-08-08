Чому в Україні можуть зрости ціни на квитки?

Воно має скласти щонайменше 20 мільярдів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Читайте також Кінцеві станції будуть інші: УЗ оголосила про важливі зміни у русі міжнародних поїздів

Сьогодні Укрзалізниця потребує системної державної підтримки та фінансування,

– заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

Під час брифінгу Перцовський розповів, що тарифи на пасажирські перевезення не переглядалися з 2021 року, а на вантажні – з 2022 року. Згідно з його слів, тільки пасажирський напрямок недофінансований десь на рівні 20 мільярдів гривень.

Зокрема доходи від внутрішніх перевезень далекого слідування наразі становлять близько 6-7 мільярдів гривень на рік. Ще приблизно 4 мільярди гривень на рік генерує міжнародний напрямок. Водночас загальні видатки на пасажирські перевезення у далекому сполученні становлять 19-20 мільярдів гривень на рік.

Але з приміським сполученням ситуація значно гірша: доходи становлять менш мільярда гривень за загальних видатків в 11-12 мільярдів гривень..

При цьому є позиція держави: під час війни квитки мають лишатися доступними для більшості населення. Ми підтримуємо і Президента, і уряд у цьому питанні, але вважаємо, що можна вже сьогодні вдаватися до певної лібералізації,

– сказав Олександр Перцовський.

Він навів приклад: можна запроваджувати динамічне ціноутворення, коли квитки в останні хвилини перед відправленням продаються за більшу ціну. Або запропонувати певні категорії дорожчих квитків, як це є в "міжнародці", підняти вартість спального місця. Тобто знайти баланс в обмеженнях.

Важливо! Дана тема перебуває на етапі обговорення, тому конкретних планів щодо зміни чинних цін не розглядають.